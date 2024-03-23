Алимханулы или "Наследник Головкина"? Чемпион мира узнал следующего соперника

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Сегодня 16:02
©instagram.com/meiirim.nursultanov

Обозреватель ESPN Сальвадор Родригес сообщил, что временный чемпион WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 КО) узнал дату и соперника, передает Vesti.kz со ссылкой на Vringe.com.

Эксперт отметил, что следующую защиту титула он может провести 8 июня против небитого боксера из Великобритании Нейтена Хини (18-0-1, 6 КО). Родригес на всякий случай уточнил, что это пока что неофициальная информация.

Ранее сообщалось о том, что Адамесу предстоит провести защиту титула против первого номера рейтинга организации казахстанца Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО).

Напомним, что чемпионом мира в этом дивизионе по версиям IBF и WBO является представитель Казахстана Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО).

Названа дата боя Алимханулы с топовым соперником из Британии

Метки:
Нурсултанов Мейирим Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс
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