Алимханулы напомнил о сущности бокса

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил свое принципиальное отношение к боксу, передают Vesti.kz.

"Бокс - это не бизнес. Бокс - это спорт", - написал он в социальной сети X.

Как известно, Алимханулы хотел боксировать с другими чемпионами своего дивизиона. Однако они под разными предлогами уклонились от боя с ним, одна из причин - неприбыльность поединка из-за малоизвестности казахстанца. Как бы то ни было, Жанибек вернется в ринг 13 июля в Лас-Вегасе (США), где встретится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО).