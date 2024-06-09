Алимханулы напомнил о сущности бокса

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 09:51
©twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил свое принципиальное отношение к боксу, передают Vesti.kz.

"Бокс - это не бизнес. Бокс - это спорт", - написал он в социальной сети X.

Как известно, Алимханулы хотел боксировать с другими чемпионами своего дивизиона. Однако они под разными предлогами уклонились от боя с ним, одна из причин - неприбыльность поединка из-за малоизвестности казахстанца. Как бы то ни было, Жанибек вернется в ринг 13 июля в Лас-Вегасе (США), где встретится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО).

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:51
Профи-бокс
Алимханулы напомнил о сущности бокса
Сегодня , 08:55
Профи-бокс
Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА
Вчера , 16:23
Профи-бокс
Синдром Канело? Еще один мексиканский чемпион попался на допинге
7 июня, 19:29
Профи-бокс
Бой Майк Тайсон - Джейк Пол получил новую дату
7 июня, 18:48
Профи-бокс
Джукембаеву предложили чемпионский бой в Казахстане после победы нокаутом
7 июня, 17:05
Профи-бокс
"Казахский король нокаутов" обесценил Канело. Подробности
7 июня, 15:45
Профи-бокс
Ангелина Лукас показала себя в купальнике
7 июня, 08:46
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы объявил о подготовке к бою с Канело
6 июня, 23:25
Профи-бокс
Усик назвал победителя боя Бивол - Бетербиев
6 июня, 15:45
Профи-бокс
Канело узнал судьбу звания "абсолюта"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»