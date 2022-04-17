Алимханулы намекнул на завоевание титула перед чемпионским боем

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) показал видео тренировки перед боем за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет 21 мая на арене при развлекательном отеле-казино Resorts World Las Vegas (США). 12-раундовый бой будет транслироваться в прямом эфире на платформе ESPN.

"Скоро... И новый 👑", - написал боксер под видео в своем Twitter.

Напомним, что предыдущие три попытки найти соперника для Алимханулы не увенчались успехом, когда в качестве его оппозиции назывались чемпион мира по версии WBO американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), бразилец Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) и мексиканец Хайме Мунгия (39-0, 31 КО).

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