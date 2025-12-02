Алимханулы - Лара: почему может быть сорван бой за три титула

Известный инсайдер The Ring и ведущий DAZN Майк Коппинджер сообщил, почему может сорваться бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) из Казахстана и с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), передают Vesti.kz.

В соцсетях он написал следующее:

"Жанибек Алимханулы получил неблагоприятный результат анализа на запрещённые вещества, повышающий работоспособность, после теста VADA, сообщают источники.

Объединительный бой за титулы в среднем дивизионе между Жанибеком и Эрисланди Ларой, запланированный на субботу, находится под серьёзной угрозой. Лара, самый возрастной действующий чемпион в мужском боксе, может защитить свой титул WBA против другого соперника", - написал эксперт.

Напомним, поединок запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана).

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO).