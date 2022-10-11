Алимханулы и его соперник устроили перепалку в твиттере

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 10:09
©Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и претендент на его пояс британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО) сцепились в твиттере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все началось с того, что казахстанец пообещал нокаутировать оппонента, а тот не остался в стороне. 

"До боя остался месяц, но я уже готов нокаутировать своего соперника. Дензел, скажи своему тренеру, чтобы он вовремя выбросил полотенце!" - написал Алимханулы.

"Ты много говоришь, просто будь готов в следующем месяце! Ты будешь единственным человеком, кого нокаутируют!" - парировал Бентли.

"Мы уже изучили тебя! Мы знаем все твои слабые места. Я не думаю, что ты сможешь изменить свой стиль за месяц. Легкая работа, иншаАллах. Просто хорошо подготовься. Я не хочу нокаутировать тебя в первом раунде", - продолжил казахстанец. 

"Продолжай изучать. Мне не нужно знать твои слабые стороны, чтобы нокаутировать тебя! До 12 ноября осталось недолго, поэтому прекращай болтать и возвращайся к своей "учебе", - ответил ему оппонент

.

Напомним, их поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort. Для Алимханулы это будет первая защита титула. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:09
Профи-бокс
Алимханулы и его соперник устроили перепалку в твиттере
Сегодня , 08:07
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы пригрозил своему сопернику
Вчера , 21:00
Профи-бокс
Почему не было драмы в трилогии "Канело" - Головкин? Ответ экс-чемпиона мира
Вчера , 20:40
Профи-бокс
Алимханулы показал свою защиту перед историческим боем
Вчера , 19:00
Профи-бокс
В США оценили победное возвращение Ислама после первого поражения в карьере
Вчера , 08:25
Профи-бокс
Сопромоутер Головкина собрался засудить известного боксера-блогера за клевету
9 октября, 11:33
Профи-бокс
Назван позитивный момент в победном возвращении Ислама на профи-ринг
9 октября, 10:58
Профи-бокс
Титульный бой в весе Алимханулы и Головкина закончился нокаутом. Видео
9 октября, 08:38
Профи-бокс
Физической формой Ислама восхитились после победы над боксером с 23 нокаутами
8 октября, 15:57
Профи-бокс
Тайсон Фьюри определился с соперником
© 2008 - 2022 ТОО «EML»