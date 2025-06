Алимханулы добился признания и уделал Сауля Альвареса. Известны детали

Казахстанский чемпион Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) оказался выше мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО) в свежем рейтинге лучших и худших боксерских событий 2025 года, составленном на основе голосования болельщиков, передают Vesti.kz.

По результатам опроса, опубликованного Brunch Boxing, бой Алимханулы против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO) занял 20-е место в списке, набрав 78 процентов положительных откликов. Это ощутимо выше, чем показатели многих звезд мировой величины, включая одного из главных боксера поколения - Канело Альвареса.

Канело - в самом низу

Выступление Канело, объединившего все титулы в бою против кубинца Уильяма Скулла (23-1, 9 KO), неожиданно заняло последнее, 37-е место в списке. Лишь 18 процентов фанатов одобрили это событие, назвав его скучным и несоответствующим статусу поединка за абсолютное чемпионство. Многим показалось, что оппозиция была недостаточно серьезной, а сам бой - формальностью.

Топ-10 лучших боев 2025 года по мнению фанатов:Наоя Иноуэ vs. Рамон Карденас - 99 процентовДэвид Бенавидес vs. Дэвид Моррелл - 98 процентовАртур Бетербиев vs. Дмитрий Бивол 2 - 93 процентаФернандо Мартинес vs. Кадзуто Иока - 91 процентКалеб Плант и Джермалл Чарло (двойной ивент) - 90 процентовКрис Юбенк-младший vs. Конор Бенн - 88 процентовБектемир Меликузиев vs. Дариус Фулгум - 87 процентовАнджело Лео vs. Томоки Камеда - 87 процентовУильям Сепеда vs. Тевин Фармер - 85 процентов(вместе) Денис Беринчик vs. Кишон Дэвис,Майкла Майер vs. Сенди Райан,Джош Тейлор vs. Эков Эссуман,Джарон Эннис vs. Эймантас Станенис - все по 84 процента

На фоне этих боев, встреча Алимханулы с Нгамиссенге, организованная Nomad Promotions, смотрится достойно - особенно учитывая, что Жанибек не является медийным гигантом уровня Иноуэ или Бенавидеса.

Любопытный факт

Бой с участием Жанибека получил в четыре раза больше поддержки, чем поединок Канело Альвареса за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, встреча Алимханулы и Нгамиссенге состоялась 5 апреля в Астане. На кону стояли пояса IBF и WBO, принадлежащие казахстанцу. Хозяин ринга нокаутировал француза в пятом раунде, сохранив титулы.

