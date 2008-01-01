Али Ахмедов упал в мировом рейтинге после поражения нокаутом в бою за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) потерял 27 позиций в мировом рейтинге после первого поражения в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Развязка наступила в 12-м раунде, где казахстанец дважды побывал в нокдауне, а после второго не сумел подняться. При этом на момент остановки боя Ахмедов вел по судейским запискам.

В рейтинге BoxRec второго среднего веса Ахмедов упал с 19-го на 46-е место. Гонгора же поднялся на 46 позиций и расположился на 19-й строчке.

Назван виновник брутального нокаута Али Ахмедова в бою за титул чемпиона мира