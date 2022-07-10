Али Ахмедов рассказал о тренировках с Геннадием Головкиным

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) опубликовал фото с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.

Боксер, чьи интересы представляет GGG Promitions, высказался о совместных тренировках.

"Работаем всегда на позитиве. С чемпионом после отличной рабочей недели", - подписал боксер фото с GGG.

Напомним, что следующий поединок Ахмедов проведет 30 июля в Лос-Анджелесе, имя соперника пока не объявлено.

Головкин же готовится к третьему бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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