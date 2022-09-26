Александру Усику предлагали деньги за сдачу боя

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 15:47
©fightnews.info

Украинский бoксер Александр Усик рассказал о том, как ему предлагали деньги за сдачу бoя, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Усик высказался о возможном завершении спортивной карьеры.

Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. В своем последнем поединке, 20 августа, он победил британца Энтони Джошуа.

"Бокс - спорт больших достижений, - сказал Усик в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона". - Ко мне подходили и говорили: "Вот тебе деньги - надо сдать бой". Я говорю, что деньги это очень хорошо и у меня там история. Человек говорит: "Я понял, деньги не интересуют". Я говорю: "В таком формате нет".

Когда приходят к олимпийскому чемпиону и чемпиону мира и говорят: "Вот тебе деньги и ты должен как-то уступить". Он 30 лет ходит в зал, тренируется, у него, слава богу, получилось, у него на данный момент прекрасная жизнь, и он может себе позволить много каких-то вещей, и ему говорят: "Надо продаться".

Ранее СМИ писали, что Усик следующий бой может провести с другим британцем Тайсоном Фьюри в феврале 2023 года. При этом Фьюри нацелен на поединок с Джошуа, что ставит под вопрос возвращение на ринг украинца.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Усик Александр Деньги

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:42
Профи-бокс
Флойду Мейвезеру нашли известного соперника после жесткого нокаута
Вчера , 17:48
Профи-бокс
Чемпион мира и казахстанец с 17 победами. В Польше пройдут два титульных боя
Вчера , 17:21
Профи-бокс
Вечер бокса в Алматы с американской атмосферой перенесен. Подробности
Вчера , 17:15
Профи-бокс
Легендарный комментатор оценил вероятность четвертого боя Головкина с "Канело"
Вчера , 16:53
Профи-бокс
Джошуа принял решение по бою с Фьюри
Вчера , 16:31
Профи-бокс
Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба
Вчера , 15:47
Профи-бокс
Александру Усику предлагали деньги за сдачу боя
Вчера , 12:40
Профи-бокс
"Полный стадион в Казахстане". Елеусинов ответил на предложение непобежденного украинца
Вчера , 12:03
Профи-бокс
25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута
Вчера , 09:15
Профи-бокс
Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году
© 2008 - 2022 ТОО «EML»