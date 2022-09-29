Александр Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

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Сегодня 11:27
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Известный украинский боксер Александр Усик заявил, что не исключает завершение карьеры профессионала, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Dailymail.co.uk. Он рассказал о своей цели.

Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. В своем последнем поединке, 20 августа, он победил британца Энтони Джошуа.

"Если говорить о будущем завершении карьеры, я думаю об этом и говорю со своими сыновьями. Я действительно хочу провести бой на "Олимпийском" стадионе в Киеве. 

Этот поединок может стать моментом, когда я буду готов завершить свою карьеру. Мой сын Кирилл сказал мне: "Когда ты станешь абсолютным чемпионом, ты не будешь продолжать драться?"

Я знаю, что мой сын беспокоится обо мне. Возможно, это время, когда я должен уделить все свое внимание семье", – сказал Усик.

Ранее СМИ писали, что Усик следующий бой может провести с другим британцем Тайсоном Фьюри в феврале 2023 года.

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