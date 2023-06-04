Александр Усик ответил Майку Тайсону

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Сегодня 17:11
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Украинский боксер Александр Усик прокомментировал прогноз американской легенды бокса Майка Тайсона относительно исхода поединка со своим участием против британца Тайсона Фьюри, сообщают Vesti.kz.

Ранее Тайсон сказал, что Усик проиграет в поединке с Фьюри.

- Что ты можешь ответить Майку Тайсону?

- Майк, ты большая легенда! Ты крутой чувак! Вот и все, - заявил Усик в интервью Seconds Out.

Напомним, что 29 апреля Усик и Фьюри должны были провести бой за звание "абсолюта" в супертяжелом весе. Однако он так и не состоялся, одна из причин - украинца не устроили финансовые условия, предлагаемые стороной британского боксера.

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Метки:
Усик Александр Фьюри Тайсон Тайсон Майк

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