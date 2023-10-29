Александр Усик объяснил нервную реакцию на нокдаун Фьюри

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Вчера 22:43
©Кадр из видео

Украинский боксер Александр Усик высказался по поводу своей эмоциональной реакции на эпизод поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, когда Нганну отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

В конечном итоге, Фьюри одержал победу в этом поединке раздельным решением судей.

"Да, я нервничал. Я начал ему (Фьюри) кричать, подсказывать, чтобы он использовал джеб и двигался. Я немножко запереживал, что наш поединок может не состояться. Подсказывать будущему сопернику - сумасшествие? Со стороны так и кажется. Но я иду к поединку против Фьюри уже 20 лет. Вся моя команда, мои друзья, моя страна да и весь мир хочет, чтобы этот поединок состоялся", - заявил Усик в интервью Boxing King Media.

Стоит отметить, что Усик и Фьюри должныв провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится в Саудовской Аравии в январе 2024 года.

Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну

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Метки:
Усик Александр Фьюри Тайсон Профессиональный бокс

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