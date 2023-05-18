Абсолютный чемпион мира нанял работавшего с Головкиным специалиста перед боем с Ломаченко

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:10
©twitter.com/trboxing

Абсолютный чемпион легкого веса американец Девин Хэйни (29-0, 15 KO) рассказал о подготовке к бою с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и ответил на один из вопросов по поводу проблем с весогонкой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com. Он нанял специалиста, работавшего в свое время с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

Бой Хэйни - Ломаченко состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США). 

Чемпион неоднократно рассуждал о переходе в следующую весовую категорию, так как весогонка дается ему все сложнее. Хэйни утверждает, что на этот раз все будет иначе:

"Уже вижу огромную разницу в сравнении с предыдущим боем. Взял специалиста, который работает со мной все 8 недель лагеря. А в прошлый раз я взял его только на последние 4 недели. До этого, в первом бою с Джорджем Камбососом, он работал со мной 6 недель. Почему в прошлый раз взял его только на 4 недели? Потому что он помогал в подготовке Геннадию Головкину. Именно поэтому я и выглядел так плохо на взвешивании".

Отметим, что в предстоящем поединке Хэйни будет защищать титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Ломаченко Василий Хэйни Дэвин

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:10
Профи-бокс
Абсолютный чемпион мира нанял работавшего с Головкиным специалиста перед боем с Ломаченко
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Полмиллиона долларов за "свободу": Елеусинов подал в суд на менеджеров в США. Эксклюзивное интервью
Вчера , 18:23
Профи-бокс
Названа причина отказа топовых боксеров от боя с Алимханулы
Вчера , 16:11
Профи-бокс
WBC определился с позицией по реваншу Канело - Бивол
Вчера , 14:44
Профи-бокс
Демьяненко ответил критикам Алимханулы и дал совет чемпиону мира
Вчера , 14:08
Профи-бокс
Небитый казахский боксер узнал хорошую новость
16 мая, 18:20
Профи-бокс
Токаев оценил победу Алимханулы
16 мая, 09:23
Профи-бокс
Алимханулы отреагировал на исторический успех сборной Казахстана по боксу
16 мая, 08:49
Профи-бокс
Возвращается в сборную? Самая сексуальная боксерша примет участие в Спартакиаде Казахстана
15 мая, 17:51
Профи-бокс
Без Канело и Чарло. Эксперт нашел крутых соперников для чемпионской защиты Алимханулы
© 2008 - 2023 ТОО «EML»