Абсолютный чемпион мира нанял работавшего с Головкиным специалиста перед боем с Ломаченко

Абсолютный чемпион легкого веса американец Девин Хэйни (29-0, 15 KO) рассказал о подготовке к бою с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и ответил на один из вопросов по поводу проблем с весогонкой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com. Он нанял специалиста, работавшего в свое время с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

Бой Хэйни - Ломаченко состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США).

Чемпион неоднократно рассуждал о переходе в следующую весовую категорию, так как весогонка дается ему все сложнее. Хэйни утверждает, что на этот раз все будет иначе:

"Уже вижу огромную разницу в сравнении с предыдущим боем. Взял специалиста, который работает со мной все 8 недель лагеря. А в прошлый раз я взял его только на последние 4 недели. До этого, в первом бою с Джорджем Камбососом, он работал со мной 6 недель. Почему в прошлый раз взял его только на 4 недели? Потому что он помогал в подготовке Геннадию Головкину. Именно поэтому я и выглядел так плохо на взвешивании".

Отметим, что в предстоящем поединке Хэйни будет защищать титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.