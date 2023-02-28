Абсолютный чемпион мира по боксу получил нового соперника

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Сегодня 13:27
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Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) узнал соперника по следующему бою, сообщает vringe.com

Его оппонентом по защите титула станет его соотечественник Алексис Роча (22-1, 14 КО). У сторон есть 20 дней на то, чтобы договориться. Иначе будут назначены промоутерские торги.  

Если дело дойдет до торгов, то 75 процентов призового фонда достанутся чемпиону. Дедлайн истекает 19 марта. 

Кроуфорд был абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (2017), чемпионом мира по версиям WBC (2016-2018), WBA (2017), IBF (2017), The Ring (2016-2017), чемпионом мира по версии WBO (2014-2015), The Ring (2014-2015) в легком весе. Признавался проспектом года по версии Sports Illustrated (2013), а также боксером года по версии BWAA (2014) и ESPN (2014, 2017), ESPY Award (2018).

До 2021 года дела Кроуфорда вел Боб Арум, с которым работает Батыр Джукембаев. Чемпион и казахстанец проводили тренировки в одном зале. Но затем Кроуфорд подал на Арума в суд. 

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Метки:
Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс

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