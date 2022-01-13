Чемпион мира подал в суд на промоутера Алимханулы

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд подал в суд на промоутерскую компанию Top Rank и ее главу Боба Арума, передает New York Post.
Иск подан в штате Невада. В нем Кроуфорд обвиняет промоутера в расовой дискриминации, которая помешала ему участвовать в крупных боях и зарабатывать десятки миллионов долларов.
Напомним, что Кроуфорд расстался с Арумом на пресс-конференции в ноябре 2021 года, заявив, что хочет стать свободным агентом, чтобы лучше организовать бой своей мечты с Эрролом Спенсом.
Отметим, что Арум и Top Rank ведут дела Жанибека Алимханулы. А Кроуфорд и Спенс являются боксерами, с которыми мечтает провести бои Данияр Елеусинов.