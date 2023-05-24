Абсолютному чемпиону мира посоветовали дать реванш Ломаченко после спорной победы

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Сегодня 13:25
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Покоритель двух весовых дивизионов и обязательный претендент по линии WBC американский легковес Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) считает, что его  соотечественнику Девину Хэйни (30-0, 15 КО) обязательно нужно дать реванш претенденту из Украины Василию Ломаченко (17-3, 11 КО), передает vRinge

В минувшие выходные боксеры провели бой в Лас-Вегасе (США). Поединок получился максимально конкурентным, но судьи единогласно отдали победу Хэйни. Ломаченко после этого расплакался в раздевалке, а его команда заявила, что подаст протест

"Знаете, до боя я думал, что Ломаченко уже можно списывать со счетов. Но это не так. До боя с Хэйни я был уверен, что Василий уже никогда не будет прежним. Но когда я увидел этот бой, то понял, что Лома по-прежнему боец высочайшего уровня. И я с удовольствием встретился бы с ним в ринге.

На месте Хэйни я бы дал Василию реванш. Ведь мне не нужно, чтобы затем всю карьеру болельщики за моей спиной говорили о том, что он меня побил. Представьте себе, что было бы, если бы Флойд Мейвезер не дал реванш Хосе Кастильо. Уверен, это преследовало бы его всю оставшуюся жизнь. На месте Девина я бы захотел доказать всему миру, что то просто была не моя ночь.

Хэйни хороший боец. Я пересмотрел бой с Ломаченко. И с уверенностью заявляю, что он провел его лучше, чем мне показалось. И мне нравится, что Девин не боится вызовов. Почему я вышел в ринг? Надеялся, что он сразу же бросит мне вызов. Ведь именно так он и сделал с Ломаченко. Он вышел на ринг сразу же после того, как Василий побил Джемейна Ортиса. Вышел на ринг и бросил ему вызов", - сказал Стивенсон. 

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Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

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