Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (14-0, 12 КО) продолжает подготовку к возвращению на ринг, передает Vesti.kz.

В своем Instagram Ахмедов показал видео с тренировки в зале. В кадре можно заметить бывшего тренера знаменитого казахстанского чемпиона Геннадия Головкина - Абеля Санчеса.

Сейчас Ахмедов сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, который также долгое время работал с GGG.

Следующий бой казахстанца запланирован на 13 декабря в Санта-Инесе (США). По информации BoxRec.com, соперником станет опытный американец Рафаэль Игбокве (17-5, 7 КО).