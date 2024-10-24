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Вчера 15:24

Абель Санчес заполучил "нового Головкина" из Казахстана. Видео

©boxingscene.com

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (14-0, 12 КО) продолжает подготовку к возвращению на ринг, передает Vesti.kz.

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В своем Instagram Ахмедов показал видео с тренировки в зале. В кадре можно заметить бывшего тренера знаменитого казахстанского чемпиона Геннадия Головкина - Абеля Санчеса.


Сейчас Ахмедов сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, который также долгое время работал с GGG.

Следующий бой казахстанца запланирован на 13 декабря в Санта-Инесе (США). По информации BoxRec.com, соперником станет опытный американец Рафаэль Игбокве (17-5, 7 КО).