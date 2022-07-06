21-летний казахстанский боксер получил бой за титул чемпиона мира

Проспект первого полусреднего веса Нурдос Толебай (9-0, 7-КО) возглавил вечер бокса от компании Tukeshov Promotions, который состоится 20 июля в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца будет мексиканец Мартин Родригес (9-2, 7 КО). На кону будет стоять титул "молодежного" чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.

Последний бой 21-летний Толебай провел 25 марта в Алматы, когда нокаутировал узбека Бургута Ходжибоева (8-4, 3 КО).

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