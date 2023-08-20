13 боев за год! 43-летний боксер повторил рекорд Майка Тайсона

Новости спорта Бокс Профи-бокс
20 августа 22:22
©Tapology.net

Пуэрториканский боксер Хесус Эскалера (16-0, 16 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Билокси (США, штат Миссисипи) и нокаутировал 47-летнего бразильца Марсело Леандро Да Силву (23-5, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Этот бой прошел в супертяжелом весе, был рассчитан на двенадцать раундов, а на кону стоял титул чемпиона по версии UBO. Итогом поединка стала победа Эскалеры техническим нокаутом уже в первом раунде.

Таким образом, Хесус Эскалера одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Марсело Леандро Да Силва потерпел шестое поражение. Эта победа позволила Эскалере сравняться с рекордом легендарного Майка Тайсона, который он установил еще в 1989 году: Хесус выиграл семнадцать боев нокаутом в свой первый год в профи.

Отметим, что Эскалера начал карьеру в октябре 2022 года. Причем, 13 побед он добился в этом году. У него есть 59 дней, чтобы снова победить нокаутом и побить рекорд Тайсона. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тайсон Майк
Новости
Сегодня , 11:50
Профи-бокс
Попытка №2. Батыр Джукембаев получил бой США
Сегодня , 10:40
Профи-бокс
Канело Альварес сделал неожиданное признание про бокс
Вчера , 15:11
Профи-бокс
Кроуфорд озвучил решение по бою с Чарло
20 августа, 23:30
Профи-бокс
Известный промоутер сообщил хорошие новости для претендующего на бой с Джошуа казахстанца
20 августа, 22:22
Профи-бокс
13 боев за год! 43-летний боксер повторил рекорд Майка Тайсона
20 августа, 17:17
Профи-бокс
Третий бой казахстанского боксера в США завершился неожиданным результатом
20 августа, 16:40
Профи-бокс
Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана
20 августа, 15:01
Профи-бокс
О’Мэлли захотел боя против чемпиона мира по боксу
20 августа, 08:52
Профи-бокс
Лучший боксер современности назвал самый сложный бой в карьере
18 августа, 21:09
Профи-бокс
Мексиканец с рекордом 42-0 выбрал следующего соперника. Он вызывал на бой Головкина
© 2008 - 2023 ТОО «EML»