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Асем Каражанова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
8 октября 1997
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол, Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди девушек до 17 лет

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Мин
185

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры
5

Мин
230

Кубок Казахстана 2024. Женщины

Команда
Актобе

Игры
4

Мин
341

Чемпионат Казахстана 2024. Женщины

Команда
Актобе

Игры
14

Гол + Пас
4+0

Пенальти
+1/-0

Мин
773

Товарищеские матчи 2025

Команда
Казахстан

Игры
1

Мин
90

Лига наций 2025. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Мин
168

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Актобе

Игры
26

Гол + Пас
12+11

Мин
1087

Женская Лига Чемпионов 2025/26

Команда
Актобе

Игры
2

Мин
42

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Актобе

Игры
8

Гол + Пас
0+4

Мин
386


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