Асем Каражанова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди девушек до 17 лет
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Мин
185
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
5
Мин
230
Кубок Казахстана 2024. Женщины
Команда
Актобе
Игры
4
Мин
341
Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
Команда
Актобе
Игры
14
Гол + Пас
4+0
Пенальти
+1/-0
Мин
773
Товарищеские матчи 2025
Команда
Казахстан
Игры
1
Мин
90
Лига наций 2025. Женщины
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Мин
168
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Актобе
Игры
26
Гол + Пас
12+11
Мин
1087
Женская Лига Чемпионов 2025/26
Команда
Актобе
Игры
2
Мин
42
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
Актобе
Игры
8
Гол + Пас
0+4
Мин
386