|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд
|СДЮСШОР №7 Шм
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013
|СДЮСШОР №7 Шм
|
17
|
8+0
|
|
1
|
|1300
|6 (7)
|Международный турнир "Развитие" среди девушек (U-17) 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|261
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014
|СДЮСШОР №7 Шм
|
20
|
13+0
|
|
|
|1757
|4 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
1+0
|
|
|
|270
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
|СДЮСШОР №7 Шм
|
3
|
2+0
|
|
|
|270
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
|СДЮСШОР №7 Шм
|
16
|
8+0
|
|
|
|1296
|4 (5)
|Международный турнир "Кубок Развития УЕФА" среди девушек (U-19) . Казахстан-2015
|Казахстан (U-19)
|
3
|
2+0
|
+1/-0
|
|
|270
|2 (4)
|Чемпионат Европы 2017 среди женщин
|Казахстан
|
4
|
|
|
1
|
1
|260
|4 (5)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|270
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
|БИИК-Шымкент
|
3
|
2+0
|
|
|
|181
|1 (3)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
|БИИК-Шымкент
|
14
|
6+0
|
|
|
|657
|1 (5)
|Лига Чемпионов 2016/17 среди женщин
|БИИК-Шымкент
|
2
|
1+0
|
|
|
|92
|1 (4)
|Чемпионат мира 2019 среди женских команд
|Казахстан
|
3
|
|
|
|
|270
|5 (5)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|60
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|Ордабасы
|
4
|
|
|
1
|
1
|103
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|Ордабасы
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|268
|3 (5)