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Футбол

Ксения Хайрулина (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан пз
БИИК-Шымкент пз 25
Дата рождения
29 января 1997 (27 лет)
Пол
женский
Рост, см
162
Вес, кг
53
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд СДЮСШОР №7 Шм

1

90
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013 СДЮСШОР №7 Шм

18

3+0

3

1

1403 6 (7)
Международный турнир "Развитие" среди девушек (U-17) 2013 Казахстан (U-17)

3

1+0

270
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди девушек до 17 лет Казахстан (U-17)

3

1

198
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014 СДЮСШОР №7 Шм

20

6+0

2

2

1540 4 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди девушек до 19 лет Казахстан (U-19)

3

248 4 (4)
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд БИИК-Шымкент

2

2+0

130 1 (3)
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015 БИИК-Шымкент

12

555 1 (5)
Международный турнир "Кубок Развития УЕФА" среди девушек (U-19) . Казахстан-2015 Казахстан (U-19)

3

1+0

270 2 (4)
Чемпионат Европы 2017 среди женщин Казахстан

5

148 4 (5)
Лига Чемпионов 2015/16 среди женщин БИИК-Шымкент

Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди девушек до 19 лет Казахстан (U-19)

3

263 4 (4)
Кубок Казахстана 2016 среди женских команд БИИК-Шымкент

4

254 1 (3)
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016 БИИК-Шымкент

10

595 1 (5)
Лига Чемпионов 2016/17 среди женщин БИИК-Шымкент

3

124 1 (4)
Чемпионат мира 2019 среди женских команд Казахстан

3

137 5 (5)
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин Казахстан

4

301 4 (4)
Кубок Казахстана 2024. Женщины БИИК-Шымкент

3

211 1 (5)
Чемпионат Казахстана 2024. Женщины БИИК-Шымкент

4

181 1 (5)

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