Ару Ермагамбетова
Казахстан
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|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
5
|
2+0
|
|
|
|312
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан
|
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|Лига наций 2025. Женщины
|Казахстан
|
2
|
|
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|
|37
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Кайрат
|
18
|
2+3
|
|
|
|708
|6 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
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|
|261
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|234
|1 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Кайрат
|
6
|
1+1
|
|
|
|348
|5 (9)
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