Асель Жолболат
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
5
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|348
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|90
|Лига наций 2025. Женщины
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|10
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Улытау
|
23
|
9+4
|
+1/-0
|
7
|
|2045
|7 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
|264
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
1+0
|
|
2
|
|175
|1 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Кызылжар
|
6
|
4+1
|
+1/-0
|
1
|
|360
|4 (10)