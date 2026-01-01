Жансезим Айсапар
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
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|107
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
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3
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1+0
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|208
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан
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|Лига наций 2025. Женщины
|Казахстан
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|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Улытау
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25
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15+7
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1
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|2132
|7 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
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4
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|183
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Кызылжар
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7
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5+2
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+1/-1
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3
|
|615
|4 (10)