Хоккей

Андрей Лагунов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 сентября 2000
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
99
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
56

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
22

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
52

Гол + Пас
6+23

Удаления, мин
94

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Торпедо (мол) УК

Игры
6

Гол + Пас
12+17

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
63

Гол + Пас
11+24

Удаления, мин
64

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
50

Гол + Пас
8+29

Удаления, мин
107

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
5+1

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
46

Гол + Пас
12+14

Удаления, мин
90

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Торпедо УК

Игры
52

Гол + Пас
13+20

Удаления, мин
101

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
51

Гол + Пас
18+19

Удаления, мин
121

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
20

Гол + Пас
5+11

Удаления, мин
26

