Андрей Лагунов
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
56
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
22
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
52
Гол + Пас
6+23
Удаления, мин
94
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Торпедо (мол) УК
Игры
6
Гол + Пас
12+17
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
63
Гол + Пас
11+24
Удаления, мин
64
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
50
Гол + Пас
8+29
Удаления, мин
107
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
5+1
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
46
Гол + Пас
12+14
Удаления, мин
90
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Торпедо УК
Игры
52
Гол + Пас
13+20
Удаления, мин
101
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
51
Гол + Пас
18+19
Удаления, мин
121
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
20
Гол + Пас
5+11
Удаления, мин
26