Владислав Нурек
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Алтай (мол) УК
|
20
|
|
|15 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
1
|
-4
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
2
|
-3
|
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алтай-Торпедо
|
|
|
|4 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Алтай (мол) УК
|
40
|
-128
|
10
|16 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
2
|
-11
|
|5 (5)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Алтай (мол) УК
|
52
|
-169
|
8
|13 (17)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торпедо УК
|
1
|
-2
|
|8 (16)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Алтай-Торпедо
|
1
|
-3
|
|5 (11)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
6
|
-25
|
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Торпедо УК
|
|
|
|1 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|
41
|
-124
|
10
|11 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Алтай-Торпедо
|
2
|
-5
|
|3 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Торпедо УК
|
3
|
-9
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Торпедо УК
|
3
|
-7
|
|4 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Алтай-Торпедо
|
23
|
-58
|
2
|8 (13)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Бейбарыс
|
1
|
-4
|
|1 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Горняк
|
15
|
-37
|
8
|7 (12)
|Кубок Казахстана 2023/24
|Горняк
|
3
|
-8
|
|3 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2023/24
|Горняк
|
44
|
-131
|
10
|6 (11)
|Кубок Казахстана 2024/25
|Горняк
|
4
|
-10
|
2
|2 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2024/25
|Горняк
|
36
|
-97
|
14
|6 (11)
|Кубок Казахстана 2025/26
|Горняк
|
2
|
-6
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2025/26
|Горняк
|
22
|
-60
|
12
|8 (10)
