Хоккей

Владислав Нурек

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 апреля 2000
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18 Алтай (мол) УК

20

15 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18 Казахстан (U-18)

1

-4

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

2

-3

4 (6)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Алтай-Торпедо

4 (10)
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19 Алтай (мол) УК

40

-128

10

16 (16)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19 Казахстан (U-20)

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19 Казахстан (U-20)

2

-11

5 (5)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20 Казахстан (U-20)

1

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20 Алтай (мол) УК

52

-169

8

13 (17)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Торпедо УК

1

-2

8 (16)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Алтай-Торпедо

1

-3

5 (11)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20 Казахстан (U-20)

6

-25

5 (5)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Торпедо УК

1 (13)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Алтай-Торпедо

41

-124

10

11 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21 Алтай-Торпедо

2

-5

3 (4)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Торпедо УК

3

-9

2 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Торпедо УК

3

-7

4 (13)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Алтай-Торпедо

23

-58

2

8 (13)
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23 Бейбарыс

1

-4

1 (4)
Pro Hokei Ligasy 2022/23 Горняк

15

-37

8

7 (12)
Кубок Казахстана 2023/24 Горняк

3

-8

3 (5)
Pro Hokei Ligasy 2023/24 Горняк

44

-131

10

6 (11)
Кубок Казахстана 2024/25 Горняк

4

-10

2

2 (5)
Pro Hokei Ligasy 2024/25 Горняк

36

-97

14

6 (11)
Кубок Казахстана 2025/26 Горняк

2

-6

3 (4)
Pro Hokei Ligasy 2025/26 Горняк

22

-60

12

8 (10)

