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Асель Кубесова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
25 лет
Дата рождения
14 мая 2001
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
57
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

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