Асель Кубесова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
|Актобе
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3
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|233
|3 (3)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
|Актобе
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14
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|696
|5 (5)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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1
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|19
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-16)
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1
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1+0
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|90
|"Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
|Казахстан (U-16)
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3
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|270
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан
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|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Кызылжар
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24
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18+7
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+2/-1
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8
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|2070
|4 (14)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Актобе
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8
|
6+3
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|226
|1 (10)