Назым Исмаилова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
Команда
Умиткер
Игры
3
Мин
119
Международный турнир "Кубок Развития УЕФА" среди девушек (U-16) . Македония-2016
Команда
Казахстан (U-16)
Игры
2
Мин
90
Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
1
Мин
90
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
5
Гол + Пас
-10
Мин
450
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди девушек до 17 лет
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
2
Гол + Пас
-1
Мин
146
Товарищеские матчи 2017
Команда
Казахстан (U-16)
Игры
1
Мин
90
"Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Команда
Казахстан (U-16)
Игры
2
Мин
90
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
Мин
Кубок Казахстана 2024. Женщины
Команда
Туран
Игры
1
Мин
90
Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
Команда
Туран
Игры
14
Гол + Пас
-40
Пенальти
+2/-3
Желтые карточки
1
Мин
803
Товарищеские матчи 2025
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-1
Мин
90
Лига наций 2025. Женщины
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
-5
Мин
360
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Туран
Игры
15
Гол + Пас
-11
Мин
1037
Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
-1
Мин
90
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
3
Мин
151