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Назым Исмаилова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
25 лет
Дата рождения
24 февраля 2001
Команды
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд

Команда
Умиткер

Игры
3

Мин
119

Международный турнир "Кубок Развития УЕФА" среди девушек (U-16) . Македония-2016

Команда
Казахстан (U-16)

Игры
2

Мин
90

Кубок Казахстана 2016 среди женских команд

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
1

Мин
90

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
5

Гол + Пас
-10

Мин
450

Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди девушек до 17 лет

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
2

Гол + Пас
-1

Мин
146

Товарищеские матчи 2017

Команда
Казахстан (U-16)

Игры
1

Мин
90

"Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)

Команда
Казахстан (U-16)

Игры
2

Мин
90

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры

Мин

Кубок Казахстана 2024. Женщины

Команда
Туран

Игры
1

Мин
90

Чемпионат Казахстана 2024. Женщины

Команда
Туран

Игры
14

Гол + Пас
-40

Пенальти
+2/-3

Желтые карточки
1

Мин
803

Товарищеские матчи 2025

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-1

Мин
90

Лига наций 2025. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
-5

Мин
360

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Туран

Игры
15

Гол + Пас
-11

Мин
1037

Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
-1

Мин
90

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
3

Мин
151


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