|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионат Европы 2014/15 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
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|
|
|
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
|СДЮСШОР №7 Шм
|
3
|
|
|
|
|124
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
|СДЮСШОР №7 Шм
|
11
|
2+0
|
|
1
|
|802
|4 (5)
|Международный турнир "Кубок Развития УЕФА" среди девушек (U-19) . Казахстан-2015
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|167
|2 (4)
|Чемпионат Европы 2017 среди женщин
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|28
|4 (5)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|258
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
|СДЮСШОР №7 Шм
|
4
|
1+0
|
|
|
|360
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
|СДЮСШОР №7 Шм
|
16
|
1+0
|
|
|
|1434
|4 (5)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|270
|4 (4)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
|Казахстан
|
4
|
1+0
|
|
|
|312
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|БИИК-Шымкент
|
4
|
2+0
|
|
|
|303
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|БИИК-Шымкент
|
4
|
1+0
|
|
|
|298
|1 (5)