Талгат Жайлауов
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2012/13
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2012/13
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Международный турнир Мемориал Блинова 2012
Команда
Барыс
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Барыс
Игры
52
Гол + Пас
16+17
Удаления, мин
33
Олимпийские игры 2012/2014. Мужчины
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Барыс
Игры
56
Гол + Пас
10+21
Удаления, мин
28
Матч звезд 2014
Команда
Восток
Игры
1
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Барыс
Игры
49
Гол + Пас
8+7
Удаления, мин
8
Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Барыс
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Барыс
Игры
26
Гол + Пас
0+9
Удаления, мин
31
Кубок Евровызова 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Торпедо УК
Игры
50
Гол + Пас
18+11
Удаления, мин
12
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Номад
Игры
13
Гол + Пас
9+7
Удаления, мин
6
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
43
Гол + Пас
9+5
Удаления, мин
20
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
23
Гол + Пас
14+12
Удаления, мин
8
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Торпедо УК
Игры
28
Гол + Пас
9+9
Удаления, мин
16
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Барыс
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
38
Гол + Пас
10+15
Удаления, мин
16
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2022
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин