Хоккей

Талгат Жайлауов

Казахстан  Казахстан
Возраст
40 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 июля 1985
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
79
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена Новости спортсмена

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2012/13

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2012/13

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Международный турнир Мемориал Блинова 2012

Команда
Барыс

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Барыс

Игры
52

Гол + Пас
16+17

Удаления, мин
33

Олимпийские игры 2012/2014. Мужчины

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Барыс

Игры
56

Гол + Пас
10+21

Удаления, мин
28

Матч звезд 2014

Команда
Восток

Игры
1

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Барыс

Игры
49

Гол + Пас
8+7

Удаления, мин
8

Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
1+4

Удаления, мин

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Барыс

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Барыс

Игры
26

Гол + Пас
0+9

Удаления, мин
31

Кубок Евровызова 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Торпедо УК

Игры
50

Гол + Пас
18+11

Удаления, мин
12

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Номад

Игры
13

Гол + Пас
9+7

Удаления, мин
6

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
43

Гол + Пас
9+5

Удаления, мин
20

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
23

Гол + Пас
14+12

Удаления, мин
8

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Торпедо УК

Игры
28

Гол + Пас
9+9

Удаления, мин
16

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Барыс

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Номад

Игры
38

Гол + Пас
10+15

Удаления, мин
16

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2022

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

