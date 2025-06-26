Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов

Употребление молока, мяса, яблок и клубники способствует укреплению зубов и защите эмали, передает Vesti.kz.

Как рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева, сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья полости рта.

"Поэтому необходимо употреблять мясо. Оно содержит белок – строительный материал для организма в целом и зубов в частности", – объяснила специалист.

По ее словам, в ежедневном рационе должно присутствовать молоко, так как в нем содержится кальций, укрепляющий зубную эмаль.

Особую пользу, отметила Балакирева, приносят овощи и фрукты. Они не только насыщают организм полезными веществами, но и помогают очищать зубы от налета благодаря органическим кислотам, содержащимся, например, в яблоках и клубнике.

Врач также посоветовала с осторожностью относиться к хурме. Она может сделать слюну более вязкой, что снижает ее очищающие свойства. "Чтобы избежать проблем, рекомендуется съедать не более одной ягоды в день", – уточнила она.

При этом эксперт подчеркнула вред сахара для зубной эмали: