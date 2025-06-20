Сколько воды нужно пить летом

Летом потребность организма в жидкости возрастает из-за жары, усиленного потоотделения, физической активности и кондиционированного воздуха. Нутрициолог, биохимик и психолог по расстройствам пищевого поведения Анна Дивинская рассказала, как правильно поддерживать водный баланс в жаркий сезон, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

По словам специалиста, с потом человек теряет не только воду, но и важные электролиты — натрий, калий, магний. Это может вызывать слабость, головные боли, снижение концентрации и даже обмороки.

"Однако универсальной формулы "2 литра в день", которую все привыкли слышать, не существует. Потребность в воде зависит от массы тела, физической активности, температуры воздуха, влажности и рациона", - объяснила Дивинская.

Она отметила, что при употреблении большого количества фруктов и овощей часть жидкости поступает с пищей. А в условиях жары, особенно если человек проводит много времени на улице без кондиционера, двух литров воды в день может быть недостаточно.

Сколько воды нужно летом

Средняя рекомендация, по словам эксперта, составляет 30–40 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела. Так, человеку весом 60 килограммов требуется от 1,8 до 2,4 литра жидкости в сутки. При этом чистая вода должна составлять не менее 60–70 процентов общего объема. Остальное может поступать с пищей, супами, чаем и другими напитками.

При физической нагрузке или прогулках под солнцем объем потребляемой воды нужно увеличивать. Потеря всего 2 процентов жидкости от массы тела уже негативно влияет на умственную и физическую работоспособность.

Признаки нехватки воды в организме

Темная моча с сильным запахом;

Сухость кожи и слизистых;

Головные боли, усталость;

Снижение концентрации внимания;

Редкое мочеиспускание (менее 4–5 раз в сутки).

Как правильно пить воду

По словам Дивинской, важно не только количество, но и ритм потребления: "Пейте равномерно в течение дня, небольшими порциями. Если вы занимаетесь интенсивными тренировками длительностью свыше 45 минут, добавляйте изотоники - воду, обогащенную электролитами".

Она также предостерегла от чрезмерного употребления воды без электролитов, особенно у спортсменов, так как это может привести к гипонатриемии - снижению уровня натрия в крови.

Что пить летом

Дивинская советует отдавать предпочтение чистой воде. Для разнообразия можно добавлять в нее лимон, огурец, имбирь, ягоды или цитрусовые. В условиях интенсивного потоотделения полезна минеральная вода с электролитами. Также подойдут травяные настои без сахара.

"Не утоляйте жажду газировками, энергетиками и сладкими соками. Они перегружают обмен веществ и могут только усилить жажду. Летом важно прислушиваться к телу, следить за ощущением жажды и цветом мочи. Поддерживая водный баланс, вы улучшаете самочувствие, концентрацию и терморегуляцию. Это основа здоровья в жаркий сезон", - подытожила эксперт.

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