Как приготовить вкусные диетические котлеты, рассказала шеф-повар

Шеф-повар Бенита Стрельченко поделилась простым рецептом котлет, которые идеально подходят для тех, кто придерживается здорового питания. Легкость приготовления и натуральные ингредиенты делают это блюдо универсальным для любого случая, передают Vesti.kz.Ингредиенты
Для приготовления понадобится:
В большой миске смешайте фарш, овсяные хлопья, яйцо, лук, петрушку, чесночный порошок, паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
Разделите массу на восемь равных частей и сформируйте котлеты.
Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавьте масло. Положите котлеты на сковороду и жарьте по 5-6 минут с каждой стороны, пока они не приобретут золотисто-коричневый цвет и не прожарятся.
Если вы предпочитаете более легкий способ приготовления, котлеты можно приготовить на пару. Это сохранит их сочность и полезные свойства.Совет от шеф-повара
Подавайте готовые котлеты с гарниром из свежих овощей или салатом, чтобы создать полноценное и питательное блюдо. Этот рецепт станет отличным выбором для семейного обеда или ужина.