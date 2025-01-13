Помогает ли кофе по утрам сжигать жир, объяснил диетолог

Ваш утренний кофе обеспечивает заряд энергии, но может ли он также способствовать сжиганию жира? Исследования показывают, что кофеин может слегка ускорять обмен веществ и поддерживать снижение веса в определенных условиях, хотя эффект от него нельзя назвать универсальным, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Verywell Health.

Как кофеин влияет на сжигание жира?

Ускорение метаболизма: Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что может немного увеличить расход калорий в течение дня. Однако этот эффект, как правило, незначителен.

Подавление аппетита: Кофеин у некоторых людей снижает чувство голода, способствуя сокращению калорий, но этот эффект проявляется не у всех.

Колин Тьюксбери, доктор философии и регистратор диетологии из Пенсильванского университета, объясняет:

"Для некоторых кофеин может увеличить общий расход калорий, но вряд ли он станет причиной значительных изменений веса".

Что говорят исследования?

Результаты исследований на тему влияния кофеина на снижение веса неоднозначны:

Уменьшение массы тела: Исследование 2020 года показало, что участники, выпивавшие по четыре чашки кофе в день на протяжении 24 недель, теряли незначительное количество жира по сравнению с группой, употреблявшей плацебо. Однако эффект оказался умеренным, а участники изначально имели высокий уровень жировой массы.

Метаболизм кофеина и индекс массы тела: У людей, генетически предрасположенных к медленному метаболизму кофеина, наблюдаются более низкий ИМТ, жировая масса и сниженный риск диабета 2 типа. Однако применять эти данные массово сложно, так как не все проходят генетические тесты.

Хотя есть доказательства небольшой пользы кофеина для снижения жира, исследователь Эндрю Одегаард, доктор наук, отмечает:

"Любители кофе не должны ожидать чудесных изменений в массе тела из-за его употребления".

Кофеин как стимулятор производительности

Помимо потенциального воздействия на снижение веса, кофеин широко известен как средство повышения спортивной продуктивности:

Польза для тренировок: Исследование 2019 года, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, подтвердило, что кофеин улучшает выносливость, силу мышц и аэробные способности. Однако эффект чаще наблюдается у мужчин и молодых людей.

Рекомендации по дозировке: Международное общество спортивного питания рекомендует употреблять 3–6 мг кофеина на килограмм веса тела для повышения спортивной производительности. Однако результаты зависят от времени приёма, генетики и интенсивности занятий.

Синди Фитч, доктор наук и диетолог, подчеркивает:

"Кофеин или кофе могут повысить спортивные результаты в определенных условиях, но его воздействие очень индивидуально и зависит от типа физической активности".

Стоит ли рассчитывать на кофе для похудения?

Кофеин может быть частью стратегии контроля веса в сочетании с физической активностью и сбалансированным питанием. Хотя он может немного улучшить метаболизм и выносливость, эффекты минимальны и индивидуальны.

Основные выводы:Кофеин может помочь сжигать дополнительные калории и улучшать производительность на тренировках.Ожидать значительного похудения исключительно за счет кофеина не стоит.Учитывайте такие факторы, как метаболизм, диета и физическая активность при достижении своих целей.

Наслаждайтесь кофе как частью здорового образа жизни, но не рассчитывайте на него как на волшебное средство для сжигания жира!