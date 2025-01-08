Почему нужно добавить в рацион томатную пасту

Томаты признаны одним из лучших продуктов для замедления процессов старения. О таком эффекте рассказал дерматолог Яэль Адлер, передают Vesti.kz.

Ликопин: секрет молодости

Основное вещество, ответственное за этот эффект, – ликопин, сильный антиоксидант, содержащийся в больших количествах в томатах. Ликопин способствует обновлению клеток кожи и защищает ее от негативного влияния окружающей среды, в том числе от УФ-излучения.

Томатная паста: усиленная защита

Хотя свежие помидоры являются хорошим источником ликопина, дерматолог отмечает, что в томатной пасте его концентрация гораздо выше. Например, в 100 г томатной пасты содержится около 55 мг ликопина - это в несколько раз больше, чем в сырых овощах.

Рекомендации по употреблению

Для максимальной пользы от томатов Яэль Адлер советует ежедневно употреблять столовую ложку томатной пасты, смешивая ее с небольшим количеством оливкового масла. Масло помогает организму лучше усваивать ликопин, который растворяется в жирах, что увеличивает его благотворное влияние на кожу.

Регулярное употребление томатов и продуктов на их основе станет отличным способом поддерживать здоровье кожи и замедлять процессы старения.