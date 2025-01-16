Названы диетические продукты, которые могут привести к набору веса

Доктор Эрик Берг, эксперт по питанию, предостерег от употребления продуктов, которые маркируются как "обезжиренные", "с низким содержанием жира" или "без сахара", передают Vesti.kz. Эксперт считает, что за этими этикетками могут скрываться ультрапереработанные продукты, перегруженные химическими добавками и сахаром.

Как диетические продукты обманывают потребителей

Берг подчеркнул, что популярные "здоровые" продукты, такие как протеиновые батончики, йогурты, соусы и заправки для салатов, часто содержат скрытые ингредиенты, которые могут негативно повлиять на здоровье и вызвать:

"Не обманывайтесь яркими этикетками. Маркировка "цельное зерно" или "органический" создает ложное впечатление здоровья, хотя ингредиенты могут быть сильно обработаны", - отметил эксперт.

набор веса;повышение уровня сахара в крови;усиление тяги к еде;хроническую усталость.Чем опасны скрытые добавки?

Многие диетические продукты содержат переработанные наполнители, искусственные ароматизаторы и подсластители. Они повышают уровень сахара в крови, что приводит к резкому выбросу инсулина и, как следствие, отложению жира. Кроме того, такие продукты ухудшают самочувствие, вызывая повышенную усталость и тягу к сладкому.

Как избежать ошибок при выборе продуктов?

Эрик Берг рекомендует:

Всегда изучать список ингредиентов. Чем короче список, тем лучше.Избегать продуктов с большим количеством химических добавок, сахара и искусственных подсластителей.Стараться готовить соусы и заправки самостоятельно, чтобы точно знать их состав.Отдавать предпочтение натуральным цельным продуктам.

Берегите свое здоровье: не позволяйте маркетинговым уловкам вводить вас в заблуждение!