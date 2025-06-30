Назван худший напиток на завтрак: и это не кофе

Апельсиновый сок, часто считающийся полезным напитком для завтрака, может негативно сказаться на состоянии кишечника. Об этом предупреждают специалисты по здоровому питанию, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Express.

Чем опасен апельсиновый сок

По словам врача Стивена Хегарти, апельсиновый сок содержит чрезмерное количество сахара - иногда даже больше, чем газированные напитки.

"Несмотря на свою репутацию полезного напитка, апельсиновый сок может вызвать раздражение и вялость в кишечнике из-за высокой концентрации сахара. Он способен провоцировать резкие скачки уровня глюкозы и нарушать баланс микрофлоры", - заявил эксперт.

Хегарти добавил, что первоначальный прилив энергии после такого напитка быстро сменяется упадком сил, что сказывается на настроении и общем самочувствии.

Кроме того, чрезмерное потребление сахара нарушает баланс микробиома - совокупности бактерий, отвечающих за пищеварение, усвоение питательных веществ и иммунитет. Это может привести к вздутию живота, дискомфорту и снижению защитных функций организма.

Что лучше пить на завтрак

Вместо сладких напитков эксперт рекомендует начинать утро с теплой воды с лимоном. По его словам, такой напиток помогает организму быстрее проснуться, активирует пищеварение и способствует мягкому очищению.

Также специалист советует пересмотреть завтрак в целом и отдать предпочтение цельным продуктам.