Можно ли кипятить воду в чайнике дважды, ответил врач

Мнения о вреде кипяченой воды и повторном ее кипячении расходятся. Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что происходит с водой при кипячении и влияет ли это на ее безопасность, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Первое кипячение: что изменяется?

Кипячение уничтожает большинство микробов, содержащихся в сырой воде, и немного изменяет ее физико-химические свойства. При этом структура молекул воды остается неизменной.

Основные изменения:

Испаряются кислород, углекислый газ и хлор (если его добавляли для обеззараживания).Вкусовые качества воды меняются из-за исчезновения газов.Некоторые нерастворимые элементы (например, железо, магний и кальций) могут оседать на стенках чайника, но не изменяют свою структуру.

По словам Михаила Кутушова, отсутствие газов и неизмененность примесей делает воду безопасной для здоровья.

Что происходит при повторном кипячении?

Повторное кипячение практически не меняет состав воды:

Газы испаряются еще при первом кипячении, поэтому дальнейшие изменения минимальны.Концентрация минеральных солей может немного увеличиваться из-за испарения воды.

Важно: несмотря на увеличение примесей, такая вода безопасна для здоровых людей. Однако людям с заболеваниями почек или нарушениями минерального обмена рекомендуется употреблять очищенную воду.

Можно ли кипятить воду повторно?

Необходимости в повторном кипячении воды нет, так как:

Микробы уничтожаются уже после первого кипячения.Газообразные примеси также испаряются на первом этапе.

Заключение: если вода изначально была чистой, а посуда для кипячения сделана из качественных материалов (например, пищевой нержавеющей стали или эмалированного покрытия), повторное кипячение не принесет вреда.

Вывод

Нет необходимости выливать воду из чайника, которую кипятили несколько раз. Главное, чтобы исходная вода и посуда для кипячения соответствовали требованиям безопасности.