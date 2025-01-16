Какие витамины нужно обязательно принимать зимой - советы нутрициолога

В зимний период потребность организма в витаминах возрастает из-за сокращения поступления натуральных питательных веществ и нехватки солнечного света. Эксперт Coral Club Диана Никитина рассказала, какие нутриенты особенно важны для поддержания здоровья, энергии и иммунитета в холода, передают Vesti.kz.

Какие витамины и элементы необходимы зимой?Витамин D

Известный как "солнечный витамин", витамин D крайне важен для работы иммунной системы, мышечной и костной тканей. Он также предотвращает депрессию, улучшая эмоциональное состояние.

Симптомы дефицита: частые простуды, усталость, апатия.Рекомендуемая дозировка: 4000 МЕ в сутки.Источники: жирная рыба, масло печени трески, икра, яйца.Омега-3

Эти полиненасыщенные жирные кислоты защищают клетки, уменьшают воспаления и поддерживают работу нервной системы.

Симптомы дефицита: сухость кожи, слабость, частые болезни.Рекомендуемая дозировка: 1000 мг в сутки.Источники: рыбий жир, жирные сорта рыбы (скумбрия, сельдь), яйца.Витамин С

Этот антиоксидант стимулирует иммунную систему, увеличивает сопротивляемость организма вирусам и инфекциям.

Симптомы дефицита: раздражительность, слабость, потеря веса.Рекомендуемая дозировка: 500–1000 мг в сутки.Источники: шиповник, зелень, болгарский перец, черная смородина.Колострум

Высушенное коровье молозиво содержит биологически активные вещества, стимулирующие иммунитет.

Симптомы дефицита: ОРВИ, усталость, снижение иммунитета.Рекомендуемая дозировка: 1000 мг курсами.Йод

Микроэлемент необходим для работы щитовидной железы и нервной системы.

Симптомы дефицита: чувство холода, сухость кожи, депрессия.Рекомендуемая дозировка: 150 мкг в сутки.Источники: морская капуста, рыба, морепродукты.

Рекомендации для лучшего усвоения витаминов

Нутрициолог напоминает, что важно пить достаточное количество воды с правильным pH и минерализацией. Такая вода улучшает усвоение жирорастворимых витаминов и предотвращает развитие заболеваний.

Следите за своим питанием и снабжайте организм нужными веществами для укрепления здоровья зимой!