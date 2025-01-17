Этот напиток сжигает жиры в организме - исследование

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что микробы, содержащиеся в напитке из чайного гриба, способны вызывать метаболические изменения, напоминающие те, что происходят во время голодания. Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS Genetics, передают Vesti.kz.

Как проводилось исследование

Ученые изучали воздействие бактерий и дрожжей из чайного гриба на модельных червей-нематод C. elegans. Эксперимент показал, что микробы, колонизируя кишечник, вызывают изменения в метаболизме, аналогичные процессам, происходящим при ограничении калорий.

Какие изменения происходят

Активируется экспрессия генов, связанных с расщеплением жиров.

Снижается уровень белков, участвующих в создании жировых молекул (триглицеридов).

Уменьшается общий объем жировых запасов.

Таким образом, дрожжи и бактерии стимулируют процессы, способствующие сжиганию жировых отложений, улучшая общий метаболизм организма.

Потенциальные перспективы

Новые данные могут объяснить, как пробиотики из напитка чайного гриба воздействуют на человеческий метаболизм. Эти результаты могут быть полезны для разработки новых подходов к управлению весом и лечения метаболических нарушений, включая ожирение.