Эксперт по долголетию назвал идеальное время для ужина

Ужинать следует минимум за три часа до сна, чтобы не нарушать биоритмы и поддерживать здоровье - к такому выводу пришли специалисты в области долголетия. Об этом передает Vesti.kz со ссылкой на GQ.

По словам директора Института долголетия Университета Южной Калифорнии Вальтера Лонго, прием пищи слишком поздно может сбивать циркадные ритмы, из-за чего организм продолжает "думать", что день продолжается. Это мешает уснуть и снижает эффективность обмена веществ.

"Если вы постоянно сдвигаете ужин на более позднее время, организм получает сигнал, что активная фаза дня продолжается", - пояснил Лонго.

Интервальное питание и метаболизм

Когда вы заканчиваете ужин, это определяет длительность ночного голодания, отмечает Адам Коллинз, доцент кафедры питания Университета Суррея. Он объясняет, что метод интервального питания, когда весь прием пищи ограничен временным окном в 12 часов, позволяет организму лучше сжигать жиры в ночной период и способствует нормализации метаболизма.

"Чем раньше вы потребляете калории в течение дня, тем больше пользы это приносит с точки зрения биологических часов", - добавил Коллинз.

Обычки долгожителей и практические советы

По данным Лонго, пожилые люди с самой высокой продолжительностью жизни, как правило, придерживаются схемы с легким ужином и длительным перерывом до завтрака.

Однако эксперты признают, что не всегда просто перенести основной прием пищи на утро: по утрам организм еще не испытывает сильного голода, а полноценный обед часто недоступен из-за рабочего графика. В итоге многие накапливают калории вечером.

"Не стоит переживать, если основной прием пищи приходится на вечер - главное, обеспечить телу "отдых" на следующий день, например, с помощью низкоуглеводного завтрака", - отметил Коллинз.

Также важно избегать вечернего перекуса вредной пищей, особенно после раннего ужина. Если невозможно придерживаться раннего окна приема пищи, более поздний, но ограниченный временными рамками вариант тоже принесет пользу.

Вывод: ужин - не позже чем за три часа до сна

Лонго подчеркивает, что главное правило - укладываться в 12-часовое пищевое окно и заканчивать ужин за три часа до отхода ко сну. Если при текущем режиме вы хорошо спите и имеете нормальные показатели здоровья, менять привычки не обязательно. Однако при нарушениях сна и проблемах с давлением или холестерином стоит рассмотреть переход на плотный завтрак и обед с более легким ужином.

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