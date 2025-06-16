Действительно ли коричневые яйца полезнее белых, ответила диетолог

Цвет скорлупы не влияет на питательную ценность яйца - как коричневые, так и белые яйца практически идентичны по составу и вкусу. Об этом рассказала диетолог Элизабет Барнс, передают Vesti.kz со ссылкой на Verywell Health.

Цвет яйца зависит от породы курицы

Различия в окрасе скорлупы определяются генетикой - белые яйца откладывают, например, курицы породы Леггорн, а коричневые - Орпингтоны. Всего в мире зарегистрировано более 1600 пород кур, и они могут нести яйца самых разных оттенков: от белого и кремового до голубого, зелёного, розового и коричневого.

Пигмент начинает наноситься на скорлупу яйца в яйцеводе курицы за 26 часов до снесения. Однако он остается лишь на поверхности и не влияет на внутреннее содержание.

Что действительно влияет на пользу яйца

Хотя цвет скорлупы не определяет питательность яйца, на его состав влияют:

порода и возраст курицы,рацион питания,условия содержания.

Куры, выращенные на вольном выгуле и получающие качественный корм, чаще производят более питательные яйца. Также известно, что молодые куры откладывают более насыщенные по составу яйца по сравнению со старыми особями.

Вкус зависит не от цвета

Цвет скорлупы не влияет на вкус яиц. Однако питание кур, свежесть продукта и способ приготовления - факторы, которые действительно могут изменить вкус. Яйца, полученные от птиц на натуральном корме, как правило, обладают более выраженным вкусом.

Почему коричневые яйца дороже

Стоимость коричневых яиц выше, поскольку куры, которые их несут, как правило, крупнее и требуют больше корма и пространства. Это повышает затраты на их содержание.

На что обращать внимание при покупке яиц

Выбирая яйца, эксперты советуют учитывать:

по системе USDA высшей категорией считается Grade AA, далее идут A и B;яйца бывают от маленьких до очень крупных — выбор зависит от ваших целей;органические яйца получены от кур без клеточного содержания и на органическом корме;яйца от пастбищных кур содержат больше омега-3 и витамина Е, чем у птиц в клетках.

В итоге, цвет яйца - это лишь внешняя особенность, а по-настоящему питательная ценность зависит от множества других факторов.