Что лучше пить утром - кофе или чай? Диетолог дала ответ

Многие начинают день с чашки кофе или чая, но какой напиток действительно полезнее для здоровья? Диетологи рассказали, как эти напитки влияют на организм, передают Vesti.kz со ссылкой на Real Simple.

Польза кофе

По словам диетолога Мэдди Паскуариелло, кофе содержит антиоксиданты, включая хлорогеновую кислоту и полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами и могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Диетолог Саманта Питерсон (Samantha Peterson) добавила, что кофе поддерживает здоровье мозга, метаболизм и функции печени. Кофеин также обладает противовоспалительным эффектом, что делает напиток особенно полезным утром.

Польза чая

Зеленый и черный чай не уступают по полезным свойствам. Они богаты катехинами, в том числе эпигаллокатехин галлатом (EGCG) в зеленом чае и теафлавинами в черном, пояснила Питерсон. Эти вещества поддерживают работу сердца, улучшают обмен веществ, способствуют гормональному балансу и укрепляют иммунитет.

Чай также содержит L-теанин - аминокислоту, которая обеспечивает мягкий прилив энергии и способствует сосредоточенности без резких скачков кортизола и тревожности, которые могут возникать после кофе.

Что выбрать утром: кофе или чай?

Диетологи уверены: нельзя однозначно сказать, что один напиток лучше другого.

"Если вы меняете кофе на чай или наоборот, это не окажет значительного влияния на здоровье, при прочих равных условиях", - говорит Паскуариелло.

Хотя кофе может содержать больше полифенолов и кофеина, здоровье зависит от многих факторов.

"Вы вряд ли заметите разницу в профилактике хронических заболеваний или общем самочувствии только из-за выбора напитка", - добавила она.

Как выбрать подходящий напиток?

По словам Питерсон, выбор между чаем и кофе должен зависеть от индивидуальных потребностей: уровня энергии, настроения, концентрации, пищеварения и качества сна. К примеру, кофе подойдет тем, кому нужно быстро взбодриться, особенно при высокой умственной или физической нагрузке.

Однако он не всегда подходит людям с медленным метаболизмом кофеина, тревожностью или чувствительным желудком. В таких случаях лучше выбирать чай, который дает более мягкий и устойчивый прилив энергии, добавила Паскуариелло.

Питерсон подчеркнула, что чай особенно хорош для людей, работающих над балансом гормонов, здоровьем надпочечников и пищеварительной системы. Он также помогает поддерживать водный баланс, особенно если трудно пить достаточное количество воды.