Что будет, если есть бананы каждый день - объяснение эксперта

Банан считается универсальным фруктом: он богат калием, легко усваивается и отлично подходит как для перекуса, так и для добавления в каши или смузи. Однако можно ли есть его ежедневно без вреда для здоровья? Ответ дала лицензированный диетолог Лорен Манакер, передает Vesti.kz со ссылкой на HuffPost.

Польза бананов для здоровья

По данным USDA, средний банан содержит около 105 калорий, 27 граммов углеводов, 14 граммов сахара, 5 граммов клетчатки и 422 мг калия. Кроме того, он является источником витаминов C и B6, а также электролитов, включая магний, натрий и калий.

"Около 90% американцев не употребляют рекомендованное количество фруктов и овощей в день. Поэтому если человек включает банан в свой ежедневный рацион, это может стать полезной привычкой", - поясняет Манакер.

Возможные ограничения

Несмотря на полезные свойства, бананы подходят не всем. Как уточняет эксперт, их следует с осторожностью употреблять людям, соблюдающим диету с пониженным содержанием калия, а также тем, у кого повышается уровень сахара в крови после их приема.

Бананы содержат углеводы и сахара, что вызывает сомнения у людей с диабетом. Тем не менее, согласно данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, они также содержат резистентный крахмал, схожий по действию с клетчаткой, и вызывают меньшее повышение уровня глюкозы в крови, чем обычные крахмалы, например, белый хлеб.

Калий, в большом количестве содержащийся в бананах, важен для работы сердца, клеток и мышц. Однако его избыток может привести к гиперкалиемии — состоянию, при котором уровень калия в крови становится слишком высоким. Как отмечает Cleveland Clinic, это встречается крайне редко - лишь у 2–3% людей.

"У здорового человека гиперкалиемия вряд ли возникнет от одного банана в день, особенно если рацион не содержит чрезмерного количества других калийсодержащих продуктов", - добавляет Манакер.

Итог: есть или не есть бананы

В целом, ежедневное потребление одного банана безопасно для большинства людей, но всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Специалист рекомендует разнообразить рацион и включать разные фрукты, включая бананы.

"Съесть банан каждый день - не вредно, но лучше чередовать его с другими фруктами", - говорит Манакер. Она также уточняет, что допустимое количество бананов в сутки зависит от остального рациона. К примеру, при расстройстве желудка допустимо съесть больше одного банана, тогда как в сочетании с большим количеством других углеводов - это может быть избыточно.

Как и в случае с любыми продуктами, важно соблюдать баланс.