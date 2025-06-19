Чем опасна кола без сахара, рассказала врач

Безалкогольные напитки с сахарозаменителями, такие как кока-кола Zero, могут повышать риск инфаркта и инсульта. Об этом предупредила доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова, передают Vesti.kz со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам врача, в составе подобных напитков часто используется эритрит - низкокалорийный сахарозаменитель. Он может усиливать активность тромбоцитов, что создает условия для образования тромбов и увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.

"В связи с этим рекомендуется учитывать индивидуальные риски и не злоупотреблять напитками с низким содержанием сахара", - отметила Хачирова.

Также специалист напомнила, что некоторые виды напитков могут негативно сказываться на здоровье сердца и сосудов.

"К таким напиткам относятся алкогольные. Употребление алкоголя, особенно в больших дозах, способно повышать артериальное давление, оказывать токсическое воздействие на сердечную мышцу и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность также представляют энергетики, поскольку они содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, вызывающих учащенное сердцебиение и повышение давления", - пояснила врач.

Кроме того, чрезмерное употребление кофе, особенно у людей с повышенной чувствительностью к кофеину, может быть вредным для сосудов и сердца.