Токаев обратился к обладателю исторической медали ЧМ по настольному теннису

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Сегодня 12:21
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил Алана Курмангалиева с исторической победой на юношеском чемпионате мира по настольному теннису в Тунисе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы на престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!" - говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, что Курмангалиев выиграл золото в смешанном разряде, а в личном зачете стал бронзовым призером.

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Метки:
теннис настольный Токаев Касым-Жомарт

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