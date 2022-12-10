Казахстанец впервые в истории выиграл чемпионат мира по настольному теннису

Казахстанец Алан Курмангалиев стал чемпионом мира (среди 15 лет) в смешанном разряде по настольному теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

На соревнованиях в Тунисе в парном разряде Курмангалиев вместе с Ханой Года из Египта в финальном матче не оставили шансов Тьяго Абиодане из Португалии и Марие Берзос из Испании - 3:0.

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