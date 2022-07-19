Flash из Казахстана. Лидер сборной зажигает на турнире звезд в Венгрии

Лидер сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко с волевой победы стартовал на звездном турнире серии World Table Tennis в Будапеште, передает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче Герасименко обыграл Сатияна Гнанасекарана из Индии со счетом 3:2 (11:8, 11:13, 7:11, 11:7, 11:9), а за свою игру в оборону казахстанец получил звонкое прозвище Flash.

В 1/8 финала Герасименко сыграет 20 июля с седьмой ракеткой мира Дарко Йоргичем из Словении, а мы предлагаем посмотреть, как казахстанец обыграл звезду из Индии.

"Переживите лучшие моменты эпического столкновения между 🇰🇿 @kirill_gerassimenko_kz and 🇮🇳 @sathiyantt 🔥", - реагирует на матч WTT.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: