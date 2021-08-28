Будет второе золото? Прямая трансляция финальной схватки казахстанского дзюдоиста на Паралимпиаде-2020

Сегодня, 28 августа, казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет поборется за золото Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет Феруз Саидов из Узбекистана. Финал в весовой категории до 73 килограммов начнется после 13:00 по времени Нур-Султана. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В 1/8 финала сопернику казахстанца Рамилю Гасимову из Азербайджана засчитали техническое поражение, так как он не вышел на поединок. В четвертьфинале Даулет победил немца Николая Корнхаса, а в полуфинале одолел грузина Георгия Калдани, гарантировав себе как минимум серебро.

Ранее у Казахстана золото взял Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а серебро - Ануар Сариев (дзюдо).

Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!